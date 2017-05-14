В Калужской области на дорогу рухнули навесные дорожные указатели

12 мая навесные дорожные указатели рухнули на проезжую часть в Калужской области и едва не стоили жизни водителям. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

Инцидент произошел неподалеку от транспортного кольца, ведущего к Перемышлю. По неизвестной причине опора надломилась - и вся металлическая конструкция рухнула на асфальт, перегородив дорогу. К счастью, никого не задавило.

Из-за существенной преграды легковым автомобилям пришлось проезжать через небольшой проем, оставшийся на одной половине дороги. А вот высокие грузовики аналогичным образом проехать не смогли. Образовалась немалая пробка. Некоторые водители объезжали упавший указатель по обочине.

Как сообщают региональные СМИ, спустя час препятствие устранили. Трасса вновь свободна - транспортные средства двигаются в нормальном режиме.