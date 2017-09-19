В Омске кривые тротуары вынуждают людей прыгать по лужам

Жительница Омска во «ВКонтакте» заявила, что в городе кривые тротуары. Женщина считает, что местные власти не уследили, а потому люди теперь прыгают по лужам, как сообщает HotGeo.

Претензии возникли к тротуарам на улице Ленина. По мнению жительницы Омска, при их обустройстве забыли о ливневых стоках с прилегающих территорий. Женщина отметила, что это привело к потокам грязи по тротуарам, из-за чего новая улица смотрится некрасиво, а люди прыгают по лужам.

Жительница Омска заявила, что местные власти должны изменить проекты и заняться исправлением. Она подчеркнула, что уже жаловалась, отправив письмо городской администрации, но там ей отказали. В Сети по данному вопросу женщине посоветовали обратиться в прокуратуру.