В Ленобласти мужчину покалечило взрывом военного снаряда на пикнике

11 мая в Выборгском районе житель Санкт-Петербурга серьёзно пострадал из-за взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Об этом пишут СМИ Ленобласти со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, 23-летний пострадавший вместе с 22-летним уроженцем Кронштадта отправились отдохнуть в лес за три километра от железнодорожной станции Лейпясуо. Примерно в 15 часов парни разожгли костер. Вероятно, огонь сдетонировал оставшийся под землей боеприпас.

Взрыв серьёзно покалечил молодого человека. Его доставили в районную больницу Выборга. Медики диагностировали ушиб сердца, взрывную травму правого легкого, селезенки и диафрагмы, шок 2 степени, закрытый оскольчатый перелом левого локтя вместе с ушибами в этой области. Пациент находится в тяжелом состоянии. При этом его товарищ повреждений не получил. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.