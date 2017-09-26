В Петербурге парень сделал селфи на фоне своей убитой девушки

В Петербурге парень убил свою девушку и сделал селфи с ее трупом.

Известно, что пара довольно часто ссорилась. В полиции заявили, что до этой трагедии молодые люди писали жалобы друг на друга. Сообщается, что девушка приехала в Петербург из Новосибирска учится в университете и жила в съемной квартире, а ее парень нигде не работал и из вуза был отчислен. Однажды произошла ссора и молодой человек взял нож, которым нанес своей возлюбленной около семидесяти ударов в области ног, головы, всего тела. Девушка умерла на месте происшествия. На фоне трупа своей любимой парень сделал селфи.

Подозреваемого задержали правоохранительные органы и ведут дальнейшее расследование.

Напомним, недавно в Кубани произошел инцидент с детьми. Подросток осколком разбитой бутылке нанес 12-летней девочке удар в области шеи. К счастью, девочка не сильно пострадала и ее жизни ничего не угрожает. Сейчас ведется детальное расследование. В социальных сетях мать девочки заявляла, что ее над ее дочерью издевается восьмиклассник. По словам женщины, однажды мальчик выманил ее дочь в безлюдное место и начал душить.