Перед финалом Кубка Греции футбольные фанаты закидали полицейских камнями

Издание «Прото тема» опубликовало новость о том, что в Афинах произошла стычка футбольных фанатов и полицейских. Двое сотрудников правоохранительных органов были ранены, однако ранения никакой опасности для жизни за собой не несут.

Сегодня, 12 мая в Афинах на Олимпийском стадионе пройдет финал, в котором футболисты из команд АЕК и ПАОК будут бороться за Кубок Греции. Поклонники футбольной команды ПАОК из Салоников приехали в греческую столицу заранее.

В Афинах произошло много стычек футбольных фанатов. Каждый доказывал свою правоту и был ярко выражен протест против мнения сторонников другой команды.

В результате полицейские вмешались, однако в ответ на это последовал незамедлительно. В сотрудников органов правопорядка начали бросать камки и «коктейли Молотова». Полицейские же ответили тем, что пустили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Известно, что в происшествии приняли участие больше 1000 футбольных фанатов.