В Мытищах мужчина обстрелял автомобили из пневмата

12 мая в подмосковном городе Мытищи мужчина по неизвестной причине обстрелял несколько автомобилей из пневматического пистолета. Об этом в субботу уведомила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, предполагаемый злоумышленник шел рядом с девушкой по улице Летной. Из непонятных пока мотивов, он взял оружие и открыл огонь по стоящим поблизости автомобилям. К счастью, от снарядов никто не пострадал.

Полицейские задержали правонарушителя и организовали проверку обстоятельств инцидента. Они намерены оценить действия подозреваемого с точки зрения законодательства и привлечь его к ответственности соответствующим образом.