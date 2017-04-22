Под Оренбургом колесо оторвалось от грузовика и зашибло пешехода

12 мая на трассе Оренбург-Орск колесо оторвалось от грузовика и насмерть зашибло женщину в полете. Об инциденте уведомила пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел утром, около 10:30 по местному времени, неподалеку от поворота дороги, ведущего к селу Нежинка. Критическая поломка грузовой фуры стоила жизни пешеходу, двигавшейся вдоль обочины. Стоит отметить, что тело пострадавшей не остановило движение колеса - оно также повредило отечественный автомобиль марки "Волга", остановленный поблизости.

Дорожные инспекторы прибыли к месту автокатастрофы и начали расследовать обстоятельства трагедии. Они намерены выяснить степень вины всех участников ДТП.