В Псковской области на детской оплощадке погиб ребенок

В Псковской области погиб маленький ребенок прямо на игровой площадке.

Мальчику было всего семь лет. Известно, что он играл на детской площадке со своими друзьями. В это время он просунул свою голову между поручнями качели. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако еще до приезда врачей от сильного удара ребенок умер на месте трагедии. Исполняющий обязанности главы региона после этой ситуации заявил, что в скором времени проверят все детские площадки на соблюдение норм безопасности.

Напомним, недавно в Британии участник фаер-шоу бросил горячий снаряд в коляску с ребенком. Инцидент произошел, когда мать троих детей вместе с малышами пришла на мероприятие. В один момент фаерщик не справился и огненный снаряд полетел в сторону коляски, в которой сидел маленький ребенок. Повезло, что снаряд отлетел от самой коляски и погас от удара об дорогу. Мать ребенка сообщила, что извинений так и не получила, хотя в тот же день написала заявление со всеми своими контактами.