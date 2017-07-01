В Петербурге водитель Hyundai протаранил остановку и травмировал женщину

Утром 11 мая на севере Санкт-Петербурга иномарка Hyundai Solaris протаранила транспортную остановку и сбила женщину. Об этом уведомляет пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел примерно в 7:50 на проспекте Энгельса в Выборгском районе. По информации правоохранителей, водитель 1991 года рождения по неизвестной причине направил автомобиль в сторону остановки общественного транспорта, где в это время стояла пешеход. В результате наезда женщина около 45 лет получила сильные повреждения.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД организовали проверку автокатастрофы и выясняют обстоятельства, которые привели к травмам человека.