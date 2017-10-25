В Красноярске школьницу "чуть не загрызла" стая агрессивных дворняг

Школьница из Красноярска пострадала от нападения стаи бездомных собак в микрорайоне "Солнечный". Очевидцы происшествия пишут об этом в социальных сетях.

Девочка столкнулась с агрессивными животным возле дома на улице 60 лет образования СССР. Она шла по двору, когда 4 собаки дружно напали на неё и начали кусать. Свидетели пишут, что маленькую горожанку могли загрызть на смерть, если бы на помощь не пришли прохожие. Авторы возмущены происшествием и призывают соотечественников к поиску решения проблемы.

В комментариях к публикации люди разделились во мнении. Некоторые также увидели серьёзную опасность для жизни, исходящую от беспризорных псов. По мнению ряда горожан, таких нужно устранять с улиц. Другие не верят в столь высокие риски и защищают собак. Они убеждены, что нападение собак провоцируют сами люди. Например, вкусным запахом ветчины.

К обсуждению присоединилась Екатерина Камленок, член городской организации по защите животных "Хатико". Она рассказала горожанам об истинном корне проблемы. По её данным, изначально в появлении голодных стай виноваты недобросовестные хозяева сук. Они не стерилизуют своих питомцев, которые потом приводят беспородных дворняг. "Практика показывает", что владельцы часто не выполняют обещания передать щенков новым хозяевам, и последним приходится выживать на улицах. Екатерина Камленок называет такое положение вещей "дикостью" и "Средневековьем". Она убеждена, что бороться надо именно с "плодильщиками". В противном случае - не стоит жаловаться на угрожающее поведение уличных собак.