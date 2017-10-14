В Кемерово вновь забыли правила пожарной безопасности – под угрозой многодетная семья

Очевидец выложил фотографии горящего контейнера с мусором, который стоит прямо у деревянного забора дома по адресу улица Сурикова 39 в Кемерово. Автор публикации утверждает, что в доме живёт многодетная семья, а пожарные долго не приезжают, чтобы потушить пожар.

В социальной сети «ВКонтакте» местный житель выложил фотографии нового пожара в Кемерово. На снимке видно, как горит огромный контейнер с мусором, который находится рядом с деревянным забором дома по адресу улица Сурикова 39. Автор публикации сообщил, что в доме живёт многодетная семья, которая может быть под угрозой. Также, очевидец был расстроен, что в городе опять забыли правила пожарной безопасности и никто не следит за этим.

В комментариях местные жители добавили, что пожарные не приезжают более 20 минут после того, как было сообщено о пожаре. Подписчики думают, что это очередной поджог, из-за которого сейчас находится под угрозой многодетная семья. Однако не все переживают, что в Кемерово забыли правила пожарной безопасности, ведь они уже привыкли к тому, что никто не придерживается правил в стране.