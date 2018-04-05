Власти Украины сообщают о задержании пограничниками РФ двух пропавших рыбаков из Бердянска

Пограничная служба России, предположительно, задержала двух украинских рыбаков, которые пропали после выхода в Азовское море из города Бердянск. Такие данные обнародовало в управление Госслужбы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.

Пресс-служба ГСЧС утверждает, что 11 мая супруга одного из рыбаков обратилась в Бердянское отделение Национальной полиции. Её супруг вместе с коллегой на катере "Амур" отправились рыбачить в Азовском море и с тех пор не объявлялись.

Женщина заявила, что ей поступил телефонный звонок от российских пограничников с уведомлением о задержании мужа и его напарника. Звонившие сообщили, что мужчины содержатся в Ейске Краснодарского края. Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", вскоре после этого спасатели МЧС Украины остановили поисковую операцию. В России эти высказывания пока оставили без комментария.