Проводили на выход: истребители США F-22 перехватили два бомбардировщика РФ Ту-95 у Аляски

11 мая утром истребители F-22 ВВС США сопроводили два стратегических бомбардировщика Росси модели Ту-95 "Медведь", которые приблизились к Аляске. Так передает канал CNN со слов Эндрю Хеннеси, представляющего Объединенное командование аэрокосмической обороны континента (NORAD).

Источник утверждает, что операция развернулась в международной воздушной зоне к западу от Аляски, севернее Алеутских островов. Российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы влетели в опознавательную зону системы американской ПВО. Обнаружив подозрительные объекты, ВВС направила к ним военные самолеты NORAD F-22.

Истребители визуально распознали российскую технику и выполнили маневры перехвата. Пилоты США "проводили" российских коллег до самой границы опознавательной зоны противовоздушной обороны, которая тянется на 320 километров от берегов штата. Как отметил Эндрю Хеннесси, "Медведи" не нарушали пределов воздушной территории США.