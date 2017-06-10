Участник фаер-шоу бросил снаряд в коляску с малышом

В Британии участник фаер-шоу бросил снаряд в коляску с ребенком.

Жительница Лландидно решила сходить на фаер-шоу. С собой она взяла троих детей, один из них двухлетний мальчик. В определенный момент неожиданно фаерщик не смог справиться с горящим снарядом, который после этого отлетел в сторону коляски с маленьким ребенком. Повезло, что снаряд отскочил от коляски и погас, когда ударился об землю. Мать малыша говорила прессе, что писала заявление о происшествии, указав все свои контактные данные, но до сих пор никто перед ней не извинился. Организаторы подтвердили, что заявление было получено.

Напомним, недавно мэр британской столицы заявил о своем намерении запретить рекламу вредной еды в общественном транспорте. Дело в том, что по статистике около 40% детей Лондона страдают от ожирения. Теперь мэр Лондона заявил, что хочет исправить статистику тем, что в автобусах, метро и других видах транспорта больше не будет присутствовать реклама пищи, в которой слишком много соли, сахара, вредных жиров.