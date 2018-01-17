«Ужасная ошибка»: 5-месячные двойняшки умерли в горячей машине

В США в штате Вирджинии родители оставили своих 5-месячных детей в горячей машине на солнце. Спустя некоторое время двойняшки были найдены полицией в машине, несмотря на старания врачей, они умерли от сердечного приступа.

Майор Фрэнк Карпентер из полицейского округа Честерфилд рассказал, что несчастных младенцев нашли в родительской машине в Вирджинии США. Двойняшки были оставлены в машине случайно, как утверждают родители детей. После того, как они были найдены в автомобиле, врачи скорой помощи пытались помочь им, однако старания врачей из больницы Чиппенхэм были напрасны. Один из младенцев умер вскоре после прибытия служб экстренной помощи, а второй - через несколько часов, как сообщила полиция.

Тела 5-месячного мальчика и девочки были найдены около трёх часов дня, в это время, согласно данным прогноза погоды, температура в Вирджинии достигала 21°C, а в самой машине, которая стояла на солнце, температура могла подняться до 40°C менее чем за один час. Представители полиции не ответили на вопрос, как долго младенцы были оставлены в горячей машине. Полиция верит в то, что родители оставили их там случайно. Однако такая ужасная ошибка стала для них фатальной.