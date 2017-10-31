Уборщик-таджик чуть не изнасиловал корейскую модель в туалете аэропорта

Корейская модель Джой Ким стала жертвой сексуальных домогательств со стороны уборщика-таджика в туалете «Шереметьево». Она обвиняет его в попытке изнасилования, однако мужчина уверяет, что он просто приобнял красивую девушку.

После перелёта компанией «Аэрофлот» девушка отправилась в туалет, где и столкнулась с уборщиком. Она ожидала пересадки для дальнейшего полёта в Прагу, но неожиданно для себя стала объектом сексуальных домогательств. Когда уборщик начал к ней приставать девушка начала кричать и ей на помощь пришла охрана аэропорта. После этого она отправилась в полицию, где заявила о том, что стала жертвой домогательств. Уборщик уверяет, что в его действиях не было сексуальных мотивов, и он просто обнимал красивую девушку.

На своей странице в Twitter девушка обратилась к подписчикам и подробно рассказала о случившемся. Модель планирует отказаться от услуг «Аэрофлота» до конца жизни. Она намерена судиться с компанией, а из-за инцидента ей пришлось ждать следующего рейса до Праги, так как на свой она опоздала. По словам уборщика, он принял Джой за уроженку Таджикистана и хотел обнять землячку. Неизвестно, уволили мужчину после инцидента или нет.