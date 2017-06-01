Сотрудники правоохранительных служб поймали 9-летнего угонщика машины из Ямалы

В управлении Министерства внутренних дел Ямало-Ненецкому автономному округу появилась информация о 9-летнем ребенке, который обвиняется в угоне автомобиля марки «ВАЗ». Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что несовершеннолетний ребенок катался по городу Ноябрьск в угнанном автомобиле. По факту данного инцидента будет проведена проверка.

Инцидент случился вчера, 10 мая. К сотрудникам дежурной части обратился мужчина, который проживает в этом городе. На место происшествия были высланы сотрудники из следственно-оперативной группы, которые получили информацию о том, что мальчик, который родился в 2008 году, угнал машину «ВАЗ». Ему удалось совершить данное преступление благодаря тому, что дверь машины была не заперта, а ключи остались в замке зажигания. После этого мальчик разъезжал на автомобиле по поселку УТДС. Правоохранительным органам удалось поймать юного преступника.

На данный момент по факту преступления идет проверка. Представители ведомства просят граждан соблюдать нормы безопасности и не оставлять ключи от автомобилей в замке зажигания, а также не подпускать детей к управлению этим транспортом.