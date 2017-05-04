В Пятигорске питбуль порвал цепь и захватил улицу

11 мая в Пятигорске питбуль с разорванной цепью терроризировал горожан на улице Набережная. Об этом рассказала местная жительница Асмик в Instagram.

По словам источника, бойцовская собака появилась среди людей, волоча за собой цепь. Все прохожие сильно испугались животного и поспешили укрыться в ближайших заведениях. Жильцы близлежащих домов опасались выглядывать наружу. Улица опустела - питбуль буквально захватил её одним своим появлением.

Асмик добавила, что свидетели пытались вызвать экстренные службы или полицию, однако сотрудники не спешили реагировать на инцидент. Представители МВД уведомили, что полицейские прибудут чтобы опросить очевидцев. Отчаявшись, девушка отправила письмо к президенту Владимиру Путину. Она попросила у лидера государства оказать ей защиту от опасного пса.

Между пользователями соцсети тут же возник конфликт по поводу опасности, исходящей от этой породы собак. Одна из комментаторов вспомнила, что однажды в детстве собака атаковала её без повода - спаслась лишь при помощи отца. Другой поддержал эту позицию и добавил, что натренированный сторожевой питбуль представляют существенную угрозу. Однако нашлись люди, которые призвали не верить слухам о преувеличенной агрессивности питбулей, ведь они никогда не бросится на человека без причины.