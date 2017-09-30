Скончалась 68-летняя актриса "Современника" Мария Шверубович

11 мая актриса Мария Шверубович ушла из жизни в возрасте 68-ми лет. Об этом на своей странице в Facebook объявила дочь покойной Ольга Любимова.

Источник возглавляет Департамент кинематографии российского Минкульта. Она написала на своей странице, чтобы люди начали молить об упокое души Марии Шверубович, которая скончалась накануне. Родственница не распространяется о причинах произошедшего. Однако подтвердила факт гибели отдельным СМИ. Дата и место прощальной церемонии близкие пока тоже не назвали.

Мария Шверубович представляла целую театральную династию. Её папа трудился руководителем-постановщиком во МХАТ и обучал в Школе-студии при театре. А дед покойной - знаменитый советский актер Василий Качалов. Мария Шверубович в 1970 году прошла курс Школы-студии при МХАТ и начала выступать в Москве на сцене театра "Современник". Помимо этого, участвовала в радиоэфирах.