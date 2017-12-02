В Мытищах пожар с гаражей перекинулся на жилой дом

11 мая в подмосковных Мытищах загорелись гаражи, которые распространили огонь на жилое здание. Об этом уведомила пресс-служба МЧС по ЦФО.

Примерно в 15:50 пожарные получили информацию о возгорании частного двухэтажного дома под №7 во 2-м Ярославском переулке. Спустя 15 минут 12 сотрудников экстренной службы прибыли на место инцидента и локализовали пламя. Они работают при поддержке трех спецмашин.

По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 600 квадратных метров. Изначально загорелись 5 металлических бытовых конструкций. Пламя перекинулось на кирпичный дом позднее. Пока никто не пострадал.