Московские пластические хирурги пытались скрыть смерть пациентки на операционном столе

Агентство Национальной Службы Новостей обнародовало информацию о том, что хирурги из московской частной клиники «Триумф Палас» сделали попытку скрыть факт о смерти одной из пациенток, которая умерла во время пластической операции по изменению формы груди.

В агентство НСН 11 мая обратился житель российской столицы Александр Кудаков. Именно он сообщил информацию о клинике, в которой проводили операцию в области пластической хирургии его дочери Екатерине Киселевой, которая легла под нож, чтобы корректировать свою грудь. Однако во время операции что-то пошло не так, в результате чего пациентка умерла на операционном столе.

Известно, что анестезию девушке делал Зейнал Неджафов, а операцию проводил Григорий Прекрастов. Факт о смерти пациентки стал известе 15 апреля 2018 года. На момент смерти Екатерине Киселевой было 32 года. Отец погибшей рассказал о том, что врачи поддерживали только одну версию о том, что операция прошла успешно, однако на момент, когда девушку вывезли из операционной, она уже была мертва. Заключение о смерти, которое Кудакову отдали медики, твердит «Причина смерти не установлена».

Сейчас этим делом занимается следственный комитет России. По факту смерти пациентки было возбуждено уголовное дело. Специалисты говорят о том, что на то чтобы выяснить причину по которой девушка умерла, уйдет месяц, однако Александр Кудаков уверен, что в течении месяца нереально установить причину смерти его дочери. На это понадобится гораздо больше времени.