МВД обнародовало официальные обвинения братьям Магомедовым

МВД официально выдвинуло обвинения предпринимателям Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Так 11 мая объявила представитель министерства Ирина Волк.

Согласно обнародованной информации, бизнесмены обвиняются в мошенничестве, растрате средств и организации преступного сообщества. Таким считают предприятие "Сумма", которое Магомед и Зиявудин Магомедовы вместе основали. Магомед Магомедов отдельно обвиняется ещё и в правонарушении по статье о незаконном обращении с оружием.

Суд Тверского района Москвы 31 марта поместил подозреваемых под арест до конца мая. Следователи предполагают, что они присвоили в общей сложности около 2,5 миллиардов рублей благодаря деятельности "Суммы". Финансовые средства Магомедовых также арестованы.