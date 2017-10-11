Известный футболист из Аргентины изнасиловал и убил пятилетнего пасынка‍

Известный футболист из Аргентины, который играл в третьей лиге Defensores de Belgrano, Гонсало Агирре изнасиловал и убил своего пятилетнего пасынка‍. Полиция уже обратилась к нему с обвинением.

Зарубежное издание Sin Embargo передает новость об ужасном преступлении, в котором обвиняют известного в Аргентине 22-летнего футболиста Гонсало Агирре. Согласно информации, которую оно передает, полиция считает, что он изнасиловал и убил своего пасынка, которому было всего лишь пять лет.

Тело мальчика со следами насильственной смерти нашли не так давно. Судмедэкспертиза показала, что ребенок получил серьезные травмы от избиения, последствия этого были видны на трупе. Кроме того, был подтвержден факт изнасилования.

Когда подозрения пали на Агирре, он всячески пытался их от себя отвести, однако позже не выдержал и рассказал правду. Теперь футболисту грозит длительное заключение в месте лишения свободы, не говоря уже о расторжении контракта с клубом.