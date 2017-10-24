Житель Дагестана пытался остановить дуэль полицейских и схлопотал пулю

В дагестанском городе Изербаш местный житель вмешался в перестрелку двух полицейских и получил пулевое ранение. Об этом пресс-служба регионального СУ СК объявила в мессенджере "ТамТам".

По информации ведомства, два сотрудника полиции поскандалили после работы. Свой конфликт они пожелали разрешить посредством дуэли на табельных пистолетах системы Макарова. По итогам обоюдных выстрелов оба правоохранителя получили огнестрельные травмы. Один из горожан попытался остановить перестрелку и также схлопотал ранение.

Медики оказали необходимую помощь всем участникам инцидента. В настоящее время сотрудники Следственного комитета организовали проверку с целью определить все обстоятельства произошедшего. Представители УМВД отметили, что пострадавших полицейских планируют уволить сразу после завершения проверка. А их руководители понесут дисциплинарное наказание.