Нагадили: в Иркутске 24 овчарки колли уничтожили интерьер в съёмном котедже

Жительница Иркутска разместила в арендованном коттедже десяток кошек и 24 собаки породы колли, которые буквально уничтожили внутренний интерьер жилья. Об этом сообщают региональные СМИ.

Владельцы двухэтажного загородного дома в попытке оплатить долги сдали несколько помещений заводчице Оксане Платоновой. Та предупредила арендодателей о наличии у неё собак, однако не уточнила количество. Женщина также заверила, что овчарки приучены жить на улице. Однако хозяйка пустила своих питомцев в комнаты.

Активные собаки вместе с кошачьими собратьями устроили в доме настоящий погром. Они погрызли мебель, ободрали обои и загадили ковры. При этом в этих же помещениях живут дети Оксаны Платоновой. Теперь владельцам придется делать дорогостоящий ремонт. Они бы и рады навести порядок, однако съёмщица наотрез отказывается съезжать.

Оксана Платонова заявила, что в письменной форме предупредила арендаторов о количестве собак и намерении устроить питомник. Получив предупреждения, те все равно оформили договор сроком на целый год. Она порадовалась, что в доме много кафеля, который легко мыть.

Хозяйка Юлия Еременко намерена добиваться справедливости через суд и при помощи полиции. Стоит отметить, что Оксана Платонова около двух лет назад уже участвовала в аналогичном скандале. В 2016 от её 70 собак пострадало убранство другого арендованого жилья.