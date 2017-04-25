В Омске ищут дом для трех собак, хозяйку которых убили у них на глазах. Сейчас их забрали в приют для животных "Друг", им собираются проводить стерилизацию. О событиях подробнее рассказывают местные СМИ.

Защитники животных в Омске просят откликнуться неравнодушных людей. Недавно в городе произошла трагедия - в ходе конфликта мужчина смертельно ранил свою сожительницу. Она умерла, а его арестовали. Когда полиция первый раз зашла на порог дома, оттуда выбежали две собаки, а еще одна спряталась под диван. Сотрудники решили, что животных дома нет и опечатали его. О скулящем четверолапом в соседней квартире сообщила жительница того же подъезда.

Две другие собаки также с радостью вернулись в квартиру, когда дверь открыли. Перед специалистами стояла непростая задача - поймать их. Это было непросто, так как животные были напуганы и боялись чужих людей. Все же это удалось сделать, и сейчас собак держат в приюте. Все же сотрудники напоминают, что они эти четверолапые привыкли к человеческой ласке, а также к жизни в квартире. По этой причине они обращаются к жителям Омска с целью найти им новый дом.