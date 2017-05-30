После звука взрыва в Тарманах на место происшествия приехала полиция и МЧС

Вечером 10 мая жители Тюменской области, проживающие по адресу улица Игримская 37 в городском районе Тарманах, услышали звук, напоминающий взрыв. После громкого выстрела на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

По словам свидетелей, на месте, где произошел инцидент, поставили ограждение. После чего по каким-то причинам специалисты начали выкапывать дерево, которое росло во дворе дома.

Немного позже сотрудники правоохранительных органов в Тарманах рассказали журналистам о том, что на Игримской улице произошло короткое замыкание в высоковольтных проводах. Потерпевших от этого происшествия нет.

В свою очередь государственное учреждение МЧС предоставило информацию о том, что на место этого инцидента были отправлены 2 единицы спецтехники, а также 9 сотрудников МЧС. Представителями пожарной службы с целью безопасности окружающих было выставлено ограждение, чтобы не допускать людей к месту происшествия. Также сотрудники МЧС рассказали о том, что замыкание произошло из-за того, что кабель щелкнул при высадке дерева.