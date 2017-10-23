Суд признал нападавшего на ведущую "Эхо Москвы" невменяемым и отправил на принудительное лечение

Корреспондент издания TACC сообщил о том, что сегодня прошло судебное заседание в Пресненском суде российской столицы. В ходе судебного разбирательства Бориса Грица, который осенью прошлого года совершил нападение на Татьяну Фельгенгауэр, решили отправить на принудительное лечение. Суд признал его невменяемым и считает, что для него больше подойдет лечение в психиатрической клинике, чем заключение под стражей в тюрьме.

Как известно, 23 октября 2017 года подсудимый совершил нападение на Татьяну Фельгенгауэр, которая работала ведущей на радиостанции «Эхо Москвы». Обвиняемый пробрался в офис радиостанции, где работала ведущая, пройдя мимо охраны, прыснув им в лицо жидкостью из перцового баллончика, после чего мужчина нанес ножевое ранение Татьяне Фельгенгауэр, ударив ее ножом в горло.

В материалах следствия есть информация о том, что подсудимый неоднократно говорил о том, что ведущая пребывала с ним в телепатической связи на протяжении 5 лет. На основе этой информации следственная группа сделала вывод, что обвиняемый страдает психическим расстройством и во время нападения был психически нестабилен.

В ходе судебного разбирательства прокурор выразил свою просьбу, о помещении Грица в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением, однако суд был вынужден отказаться от этой идеи.

Защита обвиняемого в свою очередь просила о том, чтобы обвинение в покушении на убийство было изменено на причинение тяжкого вреда здоровью. Также адвокат выразил просьбу, о прекращении уголовного преследования подсудимого и отправке его в специальное медицинское учреждение в Израиль, потому что он является гражданином этой страны. Сам подсудимый на решение суда никаким образом не отреагировал.