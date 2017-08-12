За сутки в Поти двум детям вместо конфет продали средство от засоров "Крот", оба госпитализированы

За сутки в Поти двум детям вместо конфет продали средство от засоров "Крот". Оба ребенка попробовали химическое средство для прочистки засорившихся труп и сожгли себе внутренние органы и гортань.

Сотрудники Главного управления МВД Грузии по краю Самегрело-Верхняя Сванетия сообщают сразу о двух случаях получения детьми серьезных ожогов ротовой полости и внутренних органов. Первая пострадавшая - пятилетняя жительница города Поти. Пока непонятно, ка ктакое могло произойти, однако в магазине бабушка хотела купить ей конфеты, но вместо этого получила на руки средство от засоров "Крот". Девочка положила в рот всего одну гранулу, которую после выплюнула, однако успела получить серьезные ожоги. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести.

Второй случай имеет более печальные последствия. Пострадавший в нем - девятилетний мальчик из того же города, который также по ошибке попробовал химическое вещество. Он проглотил гранулу и получил сильные ожоги гортани, а также внутренних органов. Из детской больницы в Поти его пришлось перевезти в столичную клинику. Теперь правоохранители заняты поиском виновных в двух несчастных случаях. Скорее всего, им присудят штраф или исправительные работы.