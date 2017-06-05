Молодой выпускник ранил ножом директора школы в Забайкальском крае

В Забайкальском крае молодой человек ранил ножом директора школы в селе Новоберезовское. Об этом 10 мая уведомила замглавы населенного пункта Елена Большакова.

По её данным, нападение совершил 18-летний парень, который накануне закончил сельскую школу. 8 мая он пришел к директору домой и дождался жертву возле калитки. Когда мужчина оказался за двором - подозреваемый несколько раз ударил его холодным оружием и убежал. Полицейские смогли вычислить его по следам от обуви. Они задержали предполагаемого злоумышленника, но отпустили после допроса.

По информации Минздрава, пострадавшего поместили в Шилкинскую ЦРБ. Сейчас пациент лежит в хирургическом отделении. Его состояние оценивают, как стабильно тяжелое. Медики диагностировали множественные ножевые ранения и проинформировали сотрудников полиции.

В пресс-службе УМВД добавили: правоохранители установили личность выпускника. В происшествии видят также признаки покушения на убийство. По неофициальным данным, юноше не понравилась характеристика, которую пострадавший составил для него. Полиция передала материалы дела в прокуратуру. Вскоре они должны перейти под юрисдикцию Следственного комитета.