Смертельную казнь проведут в штате Невада впервые за 12 лет. Такое решение местный суд вынес для заключенного Скотта Доузера, юристы которого с 2007 года пытались отменить приговор. Детали происходящего передает издание Associated Press.

В Соединенных Штатах Америки впервые за 12 лет решили провести смертную казнь. При этом для исполнения приговора суда применят препараты, которые ранее еще не использовались для таких целей и запрещены по закону даже применения к животным. Как уже упоминалось, Скотт Доузер был признан виновным в нескольких, которые совершил в Финиксе и Лас-Вегасе. Свою вину он признал и ожидает скорейшего приведения приговора в силу.

Тем не менее, его защитники всячески пытались отсрочить это и приводили суду массу доказательств. В числе их был аргумент в пользу того, что заключенному должны были ввести сразу три инъекции, и неизвестно, как бы они повели себя в организме человека. Адвокаты настаивали на том, что Доузер может испытывать сильную боль перед смертью. По их мнению, таки еэксперименты совершенно неуместны над людьми. Тем не менее, суд Невады не удовлетворил их просьбы о снисхождении и назначил смерную казнь. Последний раз в штате ее проводили в 2006 году.