В Гонконге бомба времен Второй мировой выгнала людей из Генконсульства России

11 мая из-за бомбы времен Второй мировой войны власти Гонконга эвакуировали людей из центрального района Ван Чай, где расположено Генконсульство РФ. Об этом рассказала пресс-служба российского ведомства.

Авиационный снаряд на одном из строительных объектов обнаружили рабочие во время постройки метро. По данным телерадиокомпании RTHK, полицейские оцепили зону вероятного взрыва, эвакуировали людей со стройплощадок, близлежащих жилых домов, отелей и офисов. В их число попал также небоскреб Sun Hung Kai - именно в нём на 21-этаже функционирует генконсульство России.

Российские дипломаты обратились к гражданам с уведомлением о происходящем. Они предупредили, что по причине инцидента прием россиян временно невозможен. Желающим следуют следить за новостями по этому поводу и ожидать официального извещения о возобновлении работы учреждения.