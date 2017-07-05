Жителя Таджикистана осудили на 9,5 лет за лайки под видео с членами террористической организации

Таджикское телеграфное агентство, ссылаясь на источник в суде, опубликовало новость о том, что Алиджона Шапипова, который проживает в Вахшском районе Хатлонской области в Таджикистане, суд признал виновным в просмотрах видео запрещенной террористической организации ПИВТ. Таджик заключен под стражу и проведет в тюрьме 9 с половиной лет.

10 мая прошел суд, в котором обвиняемый предстал перед законом за неоднократное нажатие кнопки Like под видеороликами, на которых были запечатлены выступления Мухиддина Кабири и Абдухалима Назарзода. Видеозаписи были опубликованы в социальных сетях. Сообщается, что Мухиддин Кабири был лидером запрещенной в Таджикистане преступной группировки ПИВТ, а Абдухалим Назарзода раньше был заступником министра обороны.

Правоохранительные органы Таджикистана провели спецоперацию по задержанию подозреваемого 3 января. В это время Шарипов находился у себя дома в селе Мехборд. Осужденный признался, что довольно-таки часто уделял время просмотрам видео с участием Кабири и Назарзоды, однако у него и в мыслях не было, что данные действия являются противозаконными.

Партия исламского возрождения Таджикистана, информация о которой часто используется с аббревиатурой ПИВТ, на территории Таджикистана является признанной террористической группировкой. Эта организация включена в перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций региональной антитеррористической структуры ШОС.