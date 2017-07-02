Костромские офицеры натравили на полицейских спецназ в День Победы

В Костроме нетрезвые офицеры пытались натравить спецназ на сотрудников полиции 9 мая. Очевидцы сняли происходящее на камеру и опубликовали через приложение Life Shot.

Два майора и полковник отдыхали по случаю Дня Победы в одном из городских кафе под названием "Валенок". Последний недавно был назначен временным командиром полка, что также стало поводом выпить. Они нецензурно бранились, возмущались по поводу звучащей в зале музыки и жаловались, что кроме них в зале нет "ветеранов". Администраторы заведения призвали гостей в погонах соблюдать нормы правопорядка, ведь в зале находились и другие посетители, среди которых дети и люди преклонного возраста. Потерпев неудачу сотрудники вызвали наряд полиции.

Военнослужащие, в свою очередь, решили продемонстрировать свою власть и направили по адресу "группу антитеррора". Спустя время в кафе прибыло около трех десятков спецназовцев в полном обмундировании и при автоматах. Один из пьяных офицеров приказал им атаковать полицейских. Однако группа спецназа не подчинилась требованию и ушла прочь, заметив неадекватность руководства. В итоге дебоширов задержали и в наручниках увезли в полицию. По непроверенной информации, полковник после этого уволился.