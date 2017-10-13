В Сеть попало видео, как в Тамбове женщина своими прыжками чуть не создала ДТП

В сети появилась информация о пешеходе из Тамбова, который едва не погиб из-за перехода через дорогу в неположенном месте и не в то время. Женщине пришлось «прыгать» между мчащимися машинами, чтобы не оказаться сбитой.

В социальной сети «ВКонтакте» анонимный пользователь опубликовал видеозапись с камеры в машине. На кадрах видно, как женщина решила перейти дорогу не по пешеходному переходу и не по светофору. В результате ее едва не сбили три проезжающие друг за другом машины. Женщине пришлось «прыгать» между ними, чтобы не попасть под колеса.

Подписчики группы полностью поддержали неизвестного автора, который написал, что из-за безответственных пешеходов страдают потом водители. Многие заметили, что из-за желания женщины сэкономить две секунды времени, три водителя могли попасть в тюрьму, при том, что их вины в случившемся нет.