В Татарстане врач обматерил пожилых пациенток, стоявших в очереди почти 3 часа

В Татарстане на видео сняли врача районной больницы, который обматерил пожилых пациенток, ждавших приема почти 3 часа. Просидевшие в очереди женщины были недовольны долгим ожиданием, а медик ответил на претензии весьма некультурными словами.

Как сообщается, разгневанный врач не захотел пояснять пациентам, почему им пришлось так долго ждать приема. Вместо этого, он высказал в адрес пожилых посетительниц больницы ряд нецензурных слов, оскорбив почти каждую из них.

Более того, в конце ролика видно, как врач не смог совладать с агрессией и даже пытался толкать одну из пациенток. Ролик удалось снять одному из очевидцев случившегося происшествия. Видео уже появилось в Сети, внимание пользователей привлекло еще и то, что пациентки стали угрожать вызвать полицию, а врач стал кричать «вызывай», не боясь наказания.

Обстановка накалилась настолько, что врача пришлось буквально силой уводить в кабинет. Медсестры едва смогли заставить разъяренного медика покинуть место происшествия. В Минздраве уже сообщили, что врача, который обматерил своих пациенток, отстранили от работы. Сейчас ведутся проверки, пока все обстоятельства случившегося не будут установлены – врач работать не сможет. Точная причина конфликта пока не сообщается.