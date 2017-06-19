Под Рязанью мусор убил цыганку при сборе металлолома

10 мая груда мусора насмерть задавила цыганку, которая собирала металлолом в Рязанской области. Об этом рассказала пресс-служба межрайонного следственного отдела СУ СК по региону.

Днем очевидцы заметили на мусорном полигоне города Михайлов 43-летнюю женщину, не подающую признаков жизни. Предполагается, что при попытке завладеть очередным металлическим предметом, она спровоцировала оползень из земли и различного мусора. Огромная масса придавила покойную и нанесла смертельные травмы.

Горожане попытались самостоятельно извлечь тело пострадавшей из-под завала, однако потерпели неудачу. Тогда один из них вызвал к месту инцидента бригаду спасателей и правоохранителей. Чтобы достать засыпанное тело, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать экскаватор.

По факту случившего Следственный комитет организовал проверку. Сотрудники ведомства намерены достоверно установить причину гибели гражданки и все сопутствующие обстоятельства.