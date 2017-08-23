В Нижегородской области студент зарезал друга после спора о том, чья очередь играть на компьютере

В городе Выкса Нижегородской области 20-летний студент техникума задержан по подозрению в убийстве своего 23-летнего товарища. На допросе задержанный рассказал, что зарезал друга из-за споров о том, чья очередь играть на компьютере.

Как сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области, 6 мая в городе Выксы был убит 23-летний парень. Его труп нашли в его комнате в общежитии на улице Чкалова. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний житель, который приходился погибшему знакомым.

По словам задержанного, между ним и его другом возник спор о том, чья очередь играть на компьютере. Конфликт закончился поножовщиной. После того, как парень погиб, его друг вымыл комнату и поспешил скрыться. Труп юноши нашла его родственница 7 мая, убийство было совершено за день до этого.

Подозреваемого уже допросили, сейчас ведутся проверки. После сбора всех данных о происшествии, сообщают в региональном СУ СК, задержанный получит обвинение.