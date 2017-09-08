После Дня Победы в Пушкине пьяный посетитель кафе подстрелил мужчину из травмата

10 мая в городе Пушкин нетрезвый посетитель кафе "Поместье" обстрелял противника из травматического оружия. Об этом в четверг уведомили представители вневедомственной охраны Росгвардии по Ленобласти.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел примерно в 4 часа утра на улице Оранжерейной. 35-летний подозреваемый отмечал День Победы и уже под утро поссорился с другим посетителем заведения 30 лет. Чтобы доказать своё превосходство, старший оппонент достал пистолет и семь раз выстрелил в сторону второго участника конфликта.

Количество выстрелов подтверждают гильзы, найденные на полу. Пострадавший отделался лишь травмой левой ноги, потому как стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения и вел беспорядочную стрельбу. По тревоге к месту прибыли росгвардейцы, которые задержали предполагаемого преступника и доставили в полицейское отделение. При досмотре у него обнаружили само оружие и кобуру к нему. Правоохранители проверяют обстоятельства и определяют, есть ли в ситуации состав уголовного преступления.