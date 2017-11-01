Росгвардия собирается проверить ЧОП в Барабинском филиале, где 10 мая студент открыл стрельбу по учащимся

Александр Хинштейн, который является советником директора Росгвардии, сообщил о намерении совершить проверку законности действия ЧОП, которое расшифровывается как частное охранное предприятие. Сообщается, что с этим предприятием была заключена сделка колледжа в Барабинске, в котором утром 10 мая один из студентов начал стрелять из огнестрельного оружия в окружающих, однако охраны в этот момент на месте не было.

Представитель Российской Гвардии рассказал о том, что в Новосибирском колледже транспортных технологий имени Лунина студент Барабинского филиала, который учился на первом курсе, как-то умудрился пронести мимо охраны гладкоствольное ружье, которое находилось в разобранном виде. Сообщается, что огнестрельное оружие было 16 калибра. Студент уже в коридоре колледжа собрал оружие и начал стрельбу по ученикам.

В результате данного происшествия был ранен в плечо один из студентов. Подросток был госпитализирован и на данный момент находится в реанимации. Еще двое потерпевших были доставлены в больницу с переломами, которые они получили в результате того, что выпрыгнули из окна, пытаясь избежать ранения. После того, как стрелок прекратил стрелять в окружающих, он выстрелил в себя. Полученные ранения были не совместимы с жизнью. Против стрелка возбудили уголовное дело, в котором свидетельствовалось о покушении на убийство.

Росгвардия собирается проверить сотрудников ЧОП, так как на момент инцидента охранника на месте не было. Представители российской гвардии собираются выяснить причины отсутствия охраны на рабочем месте и законность действия этого частного охранного предприятия.