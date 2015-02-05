Под Новороссийском в День Победы на гранате подорвался мужчина

9 мая под Новороссийском от взрыва гранаты погиб 48-летний мужчина, инцидент случился в станице Натухаевской. По словам представителя СУ СК по Краснодарскому краю, мужчина поссорился с женой и привел в действие боевую ручную гранату, от чего погиб на месте.

Как сообщается, в День Победы под Новороссийском погиб мужчина, который от взрыва гранаты получит травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщил заместитель руководителя следственного отдела регионального СУ СК Сергей Фомин, следствию уже удалось составить предварительную картину происшествия.

Со слов представителя СУ СК, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился со своей супругой, после чего вышел в свой двор, в руках у него была граната. С опасным предметом он зашел в сарай, где, по невыясненным причинам, граната взорвалась.

По факту случившегося инцидента уже инициированы проверки. Назначены экспертизы, одна из которых покажет, какого типа была граната. На данный момент известно, что граната была боевой и ручной, большего следователям пока что установить не удалось. Вопрос о возбуждении уголовного дела остается открытым.