В британских СМИ написали о якутской женщине-призраке, пугающей людей на трассе

В Великобритании СМИ написали о женщине-призраке, которая ходит по трассе в Якутии. Многие уже знают пугающую историю о таинственной женщине, которая уже несколько месяцев движется по трассе «Колыма» и никак не реагирует на вопросы людей.

Как сообщается, в Якутии по трассе «Колыма» идет странная женщина. В течении нескольких месяцев ее замечают на обочине дороги, она не реагирует на людей. Некоторые водители останавливались, чтобы предложить женщине помощь или просто спрашивали, нужно ли ее подвезти. Однако, женщина молчит и игнорирует все слова.

Женщину назвали «призраком», в Сети решили, что человек не может так долго идти по трассе, так как в Якутии очень холодно, а ночью может быть еще и опасно. Некоторые предположили, что женщина может быть больна и нуждаться в помощи. Другие же решили, что по трассе идет не женщина, а «существо» в людской одежде. Полиция отказалась искать странную женщину, так как она ничего не нарушила и нет поводов для ее задержания.

В издании The Siberian Times появилась статья, согласно которой, по трассе Якутии бродит призрак. По данным британского СМИ, по дороге скитается существо-прирак, которое зациклилось на месте своей смерти.

Между тем, в одном из российских изданий уже появилась информация о том, что «женщина-призрак» заходила в магазин и рассказала людям, что ее зовут Людмила. Якобы, она нелегально приехала из Казахстана и вынуждена скитаться, так как у нее совсем нет денег.