В Киеве завершили расследование резонансного убийства Вороненкова

10 мая украинские правоохранители завершили расследование убийства бывшего члена Государственной Думы Дениса Вороненкова. Так объявила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно публикации, следователи и прокуроры завершили сбор материалов по делу о "резонансном" происшествии на досудебном этапе. Теперь документы попадут в руки сторон для ознакомления. Затем дело будет направлено в суд и рассмотрено на заседании.

Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года. По данным Генеральной прокуратуры, убийство заказал Владимир Тюрин, являющийся бывшим гражданским мужем вдовы Марии Максаковой. А исполнили заказ пятеро украинцев. Такое заявление ведомство сделало в октябре прошлого года. Покойный политик вместе с супругой покинул Россию в 2016 году и со временем получил украинское гражданство. Денис Вороненков мотивировал отъезд политическими убеждениями. Однако представители Следственного комитета видели в этом попытку подозреваемого избежать наказания за рейдерский захват. Российские следователи заочно арестовали экс-депутата по делу о соответствующем преступлении в Москве.