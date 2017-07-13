В Петербурге режиссер Эрнест Ясан ушел из жизни после ДТП

9 мая в одной из больниц Санкт-Петербурга погиб 82-летний режиссер Эрнест Ясан. Об этом СМИ уведомил руководитель киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

27 апреля Эрнест Ясан пострадал в тяжелой автомобильной катастрофе на улице Парашютной и был госпитализирован. С той поры он пребывал в тяжелом состоянии на базе реанимационного отделения. Полученные в ДТП травмы стали для пожилого режиссера смертельными. Зять пострадавшего Николай Гуминов отметил, что режиссер сломал восемь ребер, тазовые кости ушиб легкие, получил сотрясение головного мозга, а вдобавок ко всему - микроинсульт. Родственник добавил, что в столь преклонном возрасте с подобным диагнозом выжить практически нереально.

По словам Эдуарда Пичугина, родственники покойного пока не называли дату и место проведения прощальной церемонии. Он предполагает, что мероприятие может быть организовано в "Ленфильме", где Эрнест Ясан трудился с 1966 года. Известно одно - его кремируют.