Таинственный ларёк в Краснодаре разрушает имущество Сбербанка

В Краснодаре неизвестные отрезали ступени и пандус для спуска инвалидов перед входом в отделение Сбербанка. После этого туда был установлен ларёк, который значительно затруднил передвижение граждан.

В социальной группе «ВКонтакте» была опубликована запись, рассказывающая о пропавших перилах и пандусе. Неизвестные их убрали для того, чтобы переместить рядом стоящий ларёк. Теперь он расположен непосредственно перед входом в местное отделение Сбербанка, чем затрудняет проход посетителей. Не забыли указать и адрес, где это случилось – улица Селезнёва 136.

Автор публикации уточнил, что само сооружение появилось там несколько месяцев назад, однако стояло в стороне. В суд подавались иски относительно местоположения ларька, но установить его владельца так и не удалось, из-за чего просьбы остались неудовлетворенны. «Теперь ларёк начал перемещаться и разрушать чужое имущество вокруг», - отмечает автор. Он уверен, что в дальнейшем подобное поведение объяснят непонятным рассказом о владельце, сравнив ситуацию с некогда происходившей.