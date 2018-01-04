Хирурги вырастили новое ухо для девушки, которая попала в ДТП, прямо на ее руке

Хирурги из Соединенных Штатов Америки вырастили новое ухо для девушки, которая попала в ДТП, прямо на ее руке. Тяжелую травму она получила, когда ей было 19 лет. По словам врачей, сейчас орган снабжается притоком крови и нервами.

В сети обсуждают историю одной американки, которая, скорее всего, будет иметь счастливый конец. Когда ей было 19, она попала в серьезную дорожно-транспортную аварию и чудом осталась в живых. Как она рассказывает, ее лицо было изуродовано. Она решила, что станет военнослужащей. Ее планы осуществились, и спустя время у нее появилась возможность сделать пластическую операцию.

Хирурги начали с того, что взяли из области ребер девушки хрящ и превратили его в ухо. После этого его поместили под кожу девушке на руку. Орган прижился, так как является родной тканью и сейчас успешно развивается. Вскоре будет произведена операция по его извлечению, а также пересадке на голову пациентке. Кожу, которая будет лишней на руке, также пересадят ей на лицо вместо поврежденных тканей.