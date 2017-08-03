Под Красноярском пьяная женщина удирала от ГИБДД с ребенком в машине

В Лесосибирске нетрезвая женщина устроила погоню с ГИБДД, пока 9-летний ребенок трясся в автомобиле. Об этом рассказали представители УМВД по Красноярскому краю.

По словам правоохранителей, они обратили внимание на иномарку Hyundai под управлением 37-летней горожанки. Сотрудники ДПС потребовали авто-леди остановиться. однако та лишь прибавила скорости и попыталась удрать от представителей власти. В результате преследования, полицейским удалось задержать автомобиль.

Кроме пьяного водителя, внутри салона находилась девочка. Всё это время она провела на заднем сидении в непристегнутом виде. Состояние алкогольного опьянение матери доказала экспертиза. В крови оказалось 1,02 промилле этилового спирта. В связи с этим полицейские доставили Hyundai на штрафную стоянку и завели дело об административном правонарушении. Женщину обвиняют в неподчинении требованиям полиции, отказ от освидетельствования и неправильной перевозке ребенка.