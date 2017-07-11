В Польше бейсбольными битами избили украинцев: один из пострадавших от страха откусил себе язык

В Польше снова избили украинцев, который приехали в страну на заработки. 3 мая три украинца стали жертвами неизвестных с бейсбольными битами, один из пострадавших попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком, которого тот лишился из-за эпилептического припадка.

Как сообщается, в польском селе Глоскув, которое расположено недалеко от Варшавы, работали три мужчины из Украины. Приезжие работники, возрастом от 45 до 52 лет, отправились в магазин за продуктами. На выходе их остановил неизвестный мужчина, который стал инициатором споров. В итоге, неизвестный стал угрожать и сказал, что знает, где живут украинцы.

Казалось бы, инцидент завершился мирно, украинцы отправились в свое съемное жилье. Однако, по пути их встретили два автомобиля, из которых вышли порядка 6-7 человек. Они достали из багажников бейсбольные биты и набросились на украинцев.

Двое украинцев смогли сбежать, а третьему убежать не удалось. Его поймали и жестоко избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом, на его теле было множество травм и кровоподтеков. Во время того, как неизвестные били украинца, у него случился приступ эпилепсии, из-за чего тот откусил себе язык. Польская полиция ведет проверки, пока не установлено, стал ли спор и избиение причиной неприязни из-за национальности. Сотрудники пострадавших мужчин рассказывают, что те показывали себя как прилежные и спокойные люди, не имеющие склонности к агрессии.