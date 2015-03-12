В Омске проверяют наличие бомбы в жилом здании

Анонимный житель Омска заявил, что по адресу улица Комаровского 16 обнаружена бомба. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и представители пожарной службы МЧС РФ.

В правоохранительные органы Омска обратился анонимный житель, сообщивший, что на Комаровского 16 обнаружена бомба. Кинологи и пожарные мгновенно прибыли на место.

Сейчас осуществляется проверка местности, людей из здания эвакуировали. В социальных сетях появились снимки по предварительному месту нахождения бомбы. На данный момент там работает 1 бригада полиции и 1 – пожарной службы. Информация о наличии настоящей взрывчатки уточняется.