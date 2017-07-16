Российская модель Лангилль умерла от четырех наркотиков после секса с врачом

В США 18-летняя уроженка Архангельска Ольга Лангилль провела ночь с 41-летним врачом и скончалась от передозировки. О гибели российской модели пишет издание NY Post.

Инцидент произошел в городе Форт-Лордейл, штат Флорида. Весело проводя время, она заглянула в один из спортивных баров и встретила там доктора Нэвэла Париха индийского происхождения. Пообщавшись за баром, новые знакомые решили уединиться в квартире мужчины. Приведя девушку к себе домой, Нэвэл Парих предложил ей четыре вида наркотических средств: экстази, фентанил, кокаин и ксанакс.

Как рассказал СМИ сам мужчина, Ольга Лангилль употребила сразу все виды наркотиков, после чего они занялись сексом по обоюдному желанию. Окончив сексуальные утехи, девушка впала в беспамятство. При этом она всю ночь громко храпела. Нэвэл Парих отсавил кровать в распоряжение партнерши, а сам перекочевал на диван. Утром же он разбудить свою гостью не смог - она скончалась. Предположительно, от запрещенных препаратов.

Однако родственников покойной такая трактовка ситуации не устраивает. Они убеждены, что Ольга Лангилль вступила в половой контакт с американцем не по своей воле. Чтобы доказать это, они с аккаунта девушки разместили на Facebook обращение к очевидцам с просьбой отозваться и сообщить полицейским информацию о том злополучном вечере.